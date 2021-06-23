رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشيد بالتعاون المثمر مع المغرب

أشاد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك ديمس، يوم الثلاثاء، بالتعاون المثمر مع المغرب.

وذكر بلاغ لقنصلية المملكة بستراسورغ أنه في أعقاب لقاء مع أعضاء الوفد البرلماني المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نوه السيد ديمس بـ "المسار التصاعدي الذي تسير عليه العلاقات بين المملكة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، منذ تخويل المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية في 2011"، مؤكدا على "النتائج الإيجابية لهذا التعاون، الذي يعد ثمرة الالتزام الإرادي والذي لا رجعة فيه للمغرب".

وأشاد السيد ديمس، عاليا، بالمقاربة البناءة والطموحة للمغرب من أجل تعزيز العلاقة التي تجمعه بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

كما نوه بالدور الذي تضطلع به المملكة باعتبارها جسرا يربط بين أوروبا وإفريقيا، معبرا عن دعمه للمملكة ليس فقط داخل الجمعية، لكن أيضا على مستوى جميع هيئات مجلس أوروبا.

وأكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن المهمة التي ستقوده قريبا إلى المملكة ستشكل مناسبة للإعلان عن "خطة العمل الرامية إلى تعزيز الشراكة بين المغرب والجمعية، وإطلاق التفكير حول تطوير وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي تحظى به المملكة".

من جهتهم - يضيف المصدر ذاته- أشاد البرلمانيون المغاربة بجودة العلاقات التي تجمع بين المملكة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث أعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز الشراكة القائمة مع الجمعية.

كما شمل تبادل وجهات النظر بين الجانبين، مدى تقدم مسلسل انضمام المغرب لمختلف اتفاقيات مجلس أوروبا.

وذكر البلاغ بأن وفدا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يرأسه السيد ديمس، ينتظر أن يحل قريبا بالمغرب.

وستخلد هذه الزيارة الذكرى العاشرة للشراكة من أجل الديمقراطية التي تجمع الجمعية بالبرلمان المغربي.

(ومع 22/06/2021)