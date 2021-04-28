رئيس الجمعية الوطنية : ساو تومي وبرينسيبي عازمة على توطيد روابط التعاون مع المغرب

جدد رئيس الجمعية الوطنية لساو تومي وبرينسيبي، ديلفيم سانتياغو داس نيفيس، يوم الأربعاء بالرباط، التأكيد على عزم بلاده على توطيد علاقات التعاون مع المغرب، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين والصديقين.

وأكد السيد سانتياغو داس نيفيس، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن جمهورية ساو تومي وبرينسيبي "ملتزمة بقوة بتعزيز التعاون مع المملكة المغربية في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيدين السياسي والدبلوماسي".

وأشار في هذا الصدد، إلى العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين الشقيقين والصديقين، كما يدل على ذلك افتتاح قنصلية عامة في العيون وسفارة في الرباط، مجددا التأكيد على عزم بلاده الراسخ على توطيد أواصر الصداقة والتعاون الثنائي.

وكان رئيس الجمعية الوطنية لساو تومي وبرينسيبي قد أجرى مباحثات مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، يوم الثلاثاء، جدد خلالها التأكيد على دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء، والالتزام الراسخ لهذه المؤسسة التشريعية بالدفاع عن القضايا الوطنية للمملكة في مختلف المحافل الدولية. كما أعرب عن رغبته في تمتين روابط التعاون والصداقة بين البلدين، ولا سيما في إطار الدبلوماسية البرلمانية.

ومع:28/04/2021