رئيس الحكومة : البرامج النشطة للتشغيل ساهمت في تحقيق نتائج مهمة في المجال

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، أن البرامج النشطة للتشغيل، التي أطلقتها الحكومة، ساهمت في تحقيق نتائج مهمة.

وقال السيد العثماني، في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة أطلقت عددا من البرامج المندمجة والمتكاملة، لضمان مواءمة أكبر بين التكوين والتشغيل، وتوفير التأهيل والتكوين للباحثين عن الشغل، مشددا على أن هذه البرامج النشطة للتشغيل ساهمت في تحقيق نتائج مهمة في هذا المجال.

ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن الحكومة طورت جميع برامج تحفيز التشغيل، موضحا أنه بفضل الجهد الكبير الذي تم إنجازه في التشغيل العمومي، وصل المغرب إلى مستوى غير مسبوق بين 2017 و2021، والذي بلغ في المتوسط 42 ألف منصب في القطاع العام.

وتابع أن نسبة المناصب المحدثة هي ضعف المناصب المحذوفة، عكس الوضع الذي كان عليه من قبل، معتبرا أن هذا الأمر هو " نتاج جهد كبير " قامت به الحكومة.

وتوقف رئيس الحكومة عند تفعيل نظام المقاول الذاتي، حيث تم تشجيع المواطنين للاستفادة من هذا البرنامج، عبر فتح الطلبيات العمومية أمام المقاول الذاتي، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى 307 ألف مقاول أحدثوا مقاولاتهم الذاتية إلى متم مارس 2021.

وأبرز السيد العثماني أن الإجراءات المتخذة لتحسين ظروف الشغل والتعويض عن فقدانه، وتحسين وتيرة إحداث المناصب، أدت إلى تحسين منحى البطالة ما بين 2017 و2019، مما أسفر عن تراجعها بنقطة واحدة خلال هذه الفترة، والتي انتقلت من 10.2 سنة 2017 إلى 9.2 سنة 2019، مع تحقيق أدنى معدل للبطالة بالعالم الحضري منذ 20 سنة، معتبرا أن " نسبة البطالة في المملكة تعد من أدنى النسب في المنطقة المغاربية وفي بحر الأبيض المتوسط، وذلك بالأرقام الموثقة "

وخلص رئيس الحكومة إلى أن كل هذه الإجراءات ساهمت في تخفيف أثر الجائحة على سوق الشغل سنة 2020، كما ساهمت في الحفاظ على 71 بالمائة من مناصب الشغل التي كانت مهددة بسبب تداعيات كوفيد 19.

ومع:06/07/2021