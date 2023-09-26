رئيس الحكومة : الدينامية متواصلة لإعادة بناء وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين بالرباط، أن دينامية إعادة بناء وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال تتواصل، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد أخنوش، في تصريح صحفي عقب ترؤسه للاجتماع الرابع للجنة بين الوزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة ﻋﻠﻰ مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، إن "الحكومة ستقدم في غضون الأيام المقبلة إجابات بشأن صيغ وكيفيات تدبير تداعيات الزلزال، لاسيما عبر تقديم مشروع الوكالة المخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج.

وأوضح، في هذا السياق، أن هذه الوكالة تعد تنزيلا "لما تم التقدم به بين يدي صاحب الجلالة من أوراش واستثمارات" لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكارثة الطبيعية.

وبعدما شدد على أن عملية إعادة البناء والتشييد ستنطلق في أقرب الآجال، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة منكبة على تسريع إعداد برامج تنمية المنطقة.

وأضاف أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال بلورة كافة التصورات المتصلة بمشاريع تنمية المناطق المذكورة، على أن يتم تنزيلها في الأسابيع المقبلة.

(ومع 25/09/2023)