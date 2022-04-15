رئيس الحكومة يؤكد أهمية دعم المجتمع المدني للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، على أهمية دعم المجتمع المدني بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أشاد، في كلمة افتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير.

كما تطرق رئيس الحكومة، يضيف الوزير، إلى القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها المجتمع المدني في التنمية ببلادنا، ومن ثم “أهمية دعمه بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا”.

وفي السياق ذاته، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، قدمه السيد مصطفى بايتاس.

(ومع 14/04/2022)