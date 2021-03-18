رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس الرباط، اجتماعا للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، خصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في إطار المادة 37 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعضاء اللجنة تتبعوا في مستهل هذا الاجتماع عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول حصيلة تتبع تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة السابقة.

وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة انكبوا بعد ذلك على دراسة عدد من الطعون المقدمة ضد القرارات السلبية الصادرة عن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والبت فيها تنفيذا للمقتضيات القانونية السارية.

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، الأمين العام للحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة.

ومع:18/03/2021