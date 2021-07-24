رئيس الحكومة يترأس الاجتماع السادس للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الجمعة بالرباط، الاجتماع السادس للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي خصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعضاء اللجنة انكبوا، خلال هذا الاجتماع، على دراسة عدد من الطعون المقدمة ضد القرارات السلبية الصادرة عن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والبت فيها، تنفيذا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وخلص الاجتماع ، وفق البلاغ، إلى عدد من التوصيات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المعنية، قصد التسريع بإنجازها.

حضر هذا الاجتماع ، على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والكتاب العامون، وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة والمعنية بالمشاريع المعروضة.

ومع:23/07/2021