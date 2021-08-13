رئيس الحكومة يحث الإدارات العمومية على المساهمة في التحضير للانتخابات المقبلة

حث رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة، الإدارات العمومية على المساهمة في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر المقبل.

ودعا رئيس الحكومة في منشوره 16/2021، الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات المحلية إلى إمداد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، في الوقت المناسب، بما يحتاجونه من وسائل مادية ومعدات، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، في أفق الإسهام الجماعي في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبالمقابل، شدد رئيس الحكومة على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات العمومية في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال، داعيا لإنجاح الانتخابات المقبلة وكسب رهانها باعتبارها محطة هامة في المسار الديمقراطي بالمملكة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن العدد الكبير للهيئات المشرفة على عملية الاقتراع والعمليات الأخرى المتصلة به، من مكاتب للتصويت ومكاتب مركزية - يفوق عددها 45 ألف مكتب -، يتطلب تعبئة كل الإمكانات المادية المتوفرة على الصعيد الوطني لدى كافة الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة.

ومع:13/08/2021