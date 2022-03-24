رئيس الحكومة يستقبل المديرة العامة لليونسكو

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، السيدة أودري أزولاي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، تندرج في إطار احتفالية الذكرى العاشرة لتصنيف العاصمة الرباط ضمن التراث العالمي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء، الذي حضره وزير الشباب، والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، ومدير مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية السيد كريم هنديلي، شكل فرصة “للحديث عن أهمية الشراكة والتعاون التي تربط بين المغرب ومنظمة “اليونسكو”، ومناسبة لاستعراض سبل تقويتها، واستعراض المجهودات التي يبذلها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على التراث والمواقع التراثية”.

وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، عبر رئيس الحكومة عن انخراط المملكة في دعم جهود هذه المنظمة الأممية في ترسيخ دعائم الأمن والسلام والتعايش بين الشعوب، مبرزا أن المجالات التي تهتم بها المنظمة الأممية، وعلى رأسها التربية والتعليم والثقافة والتراث، هي المجالات نفسها التي توجد كذلك على رأس أولويات الحكومة.

من جانبها، أعربت السيدة أودري أزولاي، عن شكرها وتقديرها للدعم، الذي تحظى به “اليونسكو” في المغرب، متعهدة بمواصلة الاشتغال مع المملكة في العديد من البرامج التي تهتم بها.

وخلص البلاغ إلى التذكير بأن منظمة “اليونسكو”، أنشأت مكتبا لها بالرباط سنة 1991، يغطي كافة بلدان المغرب الكبير الخمس.

ومع 24/03/2022