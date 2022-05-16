رئيس الحكومة يستقبل جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الإثنين بالرباط، السيد جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي ع قد بحضور ممثلين عن وكالة الأمم المتحدة، شكل فرصة للتطرق للشراكة المكثفة والمتنوعة التي تربط المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وكذا لتقوية الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الطرفين، وإعطائها دفعة جديدة بهدف تمكين المغرب من التموقع كمنصة لنقل التكنولوجيا وتعزيز قدراته في المجال الصناعي.

وشكل الاجتماع كذلك، يضيف البلاغ، فرصة لتبادل وتحديد أوجه أخرى للتعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، دعما لخارطة الطريق الصناعية للحكومة، والتي تهم عددا من القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الغذائية، والتجارة الإلكترونية، والصناعة 4.0، والاقتصاد الدائري، وتدبير النفايات، والطاقة والمناطق الصناعية، والتعاون جنوب-جنوب.

(ومع 16/05/2022)