رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين، السيد تيودورو لوكسين، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء، بالدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الفلبينية، والتي تكرست بافتتاح سفارة للفلبين بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين عبرا عن الرغبة المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستثمار فرص التبادل التي يوفرها التموقع الجغرافي للبلدين.

ومع 17/03/2022