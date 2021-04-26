رئيس الحكومة يسلم أولى شهادات الاستفادة من الحماية الاجتماعية لفئة العدول

أشرف رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الإثنين، بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، على حفل توزيع أولى شهادات الاستفادة من تعويضات نظام الحماية الاجتماعية المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بفئة العدول. وتستفيد من هذا النظام في البداية، فئة العدول لأنها من أولى الهيئات التي بادرت إلى الالتحاق بهذا النظام، على أن تلتحق بها فئات مهنية أخرى قريبا. وسلم السيد العثماني، خلال هذا الحفل، لعدد من المستفيدين، شواهد تؤرخ لهذه اللحظة التي تدشن التنزيل الفعلي لنظام الحماية الاجتماعية الذي تم الاشتغال عليه في عدة مناسبات، وذلك بحضور السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد حسن بوبريك .

وقال رئيس الحكومة، في كلمة بالمناسبة، إن "تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، سيغير وجه المغرب اجتماعيا، لأنه سيكون له تأثير إيجابي كبير على فئات عريضة من المواطنين"، موضحا أن هذا الورش سيساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والتخفيف من كلفة التطبيب ، كما سيؤدي إلى دعم الفئات الهشة.

وشدد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الحماية الاجتماعية، مستحضرا في هذا الصدد، خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته السامية التي توجت مؤخرا بإشراف جلالته على مراسيم التوقيع على الاتفاقيات الأولى لتعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل مقتضيات القانون الإطار ذي الصلة.ونوه السيد العثماني في هذا الصدد، بفئة العدول وسرعة انخراطها بحماس في نظام الحماية الاجتماعية، داعيا باقي الفئات المهنية إلى الانخراط في هذا الورش الاجتماعي الذي أطلقه المغرب والذي يعتبر ورشا تاريخيا. وبعد أن أكد على وجود تعبئة حكومية شاملة لضمان حسن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية على الأرض، وجه رئيس الحكومة نداء لجميع الهيآت المعنية بالاستفادة من هذا النظام لتسريع التحاقها بالفئات التي شملها الإدماج. وعلى صعيد متصل، أشاد رئيس الحكومة بالمناسبة بالمقاربة التشاورية مع المهنيين التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، منوها بمسؤولي وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تعبؤوا من أجل إنجاح المراحل التي تطلبها تطبيق هذا النظام. من جهته، أكد السيد أمكراز ، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها عملية إطلاق هذا النظام ، معربا عن أمله في أن يكون الجميع في المواعيد الزمنية المتعلقة بتنزيل هذا النظام . وبعد تذكيره ببدء الاشتغال على أنظمة مقارنة للحماية الاجتماعية، قال الوزير إن هذا النظام الذي اعتمده المغرب سيغير فعلا الوجه الاجتماعي للمغرب .

وتابع أن هيئة العدول بادرت إلى الاستفادة من هذا النظام " بكل جرأة "، وهذا سيسجل في التاريخ أن هذه الهيئة هي من أوائل الملتحقين بهذا النظام .

ومع/ 26 أبريل 2021 / /