رئيس الحكومة يعبر عن اعتزازه الكبير بالعناية الملكية الموصولة لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي

عبر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس، عن اعتزازه الكبير بالعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، حيث أعطى جلالته تعليماته السامية بإطلاق برنامج استعجالي يساهم في مجهوده الاستثماري المهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، إن السيد أخنوش تقدم، أيضا، في كلمته الافتتاحية للمجلس بعبارات الشكر والامتنان لجلالة الملك على توجيهاته السامية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في إطار الحوار مع الشركاء.

وأكد السيد أخنوش، في هذا الصدد، على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية مُنصِفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

(ومع 17/02/2022)