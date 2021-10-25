رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في أشغال “منتدى مبادرة السعودية الخضراء” وقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”

بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتوجه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيمثل جلالة الملك في أشغال “منتدى مبادرة السعودية الخضراء”، وقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، التي تحتضنها العاصمة السعودية (الرياض) يوم 25 أكتوبر 2021.

وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن هاتين التظاهرتين، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد هام يرأسه السيد أخنوش، ستعرفان مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

وأضاف البلاغ أن المشاركين سينكبون، خلال فعاليات هاذين اللقاءين، على تدارس مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها.

ومع 24/10/2021