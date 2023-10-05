رئيس الفيفا : الترشيح المشترك بين المغرب، إسبانيا والبرتغال لمونديال 2030 رسالة للسلام والتسامح والاندماج

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن الترشيح المشترك بين المغرب، اسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030 "رسالة للسلام والتسامح والاندماج".

وأورد بلاغ للفيفا صدر عقب اجتماع مجلسها التنفيذي، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، عن إنفانتينو قوله إن “قارتين – إفريقيا وأوروبا – اتحدتا ليس فقط في الاحتفال بكرة القدم ولكن أيضا في تكريس التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد. يا لها من رسالة عظيمة للسلام والتسامح والإندماج”.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن: “يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأكد البلاغ أن هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.

(ومع 04/10/2023)