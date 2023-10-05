رئيس الوزراء البرتغالي: "بطولة كأس العالم 2030 ستكون ناجحة بكل المقاييس"

قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، إن بطولة كأس العالم 2030، التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا، ستكون "ناجحة بكل المقاييس".

وأكد كوستا على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن قرار اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، اليوم الأربعاء، "دليل جديد على قدرتنا وخبرتنا المثبتة في تنظيم الأحداث الكبرى".

وعبر رئيس الوزراء البرتغالي عن"فرحته الكبيرة" بنبأ تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشكل مشترك بين البرتغال وإسبانيا والمغرب، معربا عن تهانيه لاتحادات كرة القدم بالبلدان الثلاثة على" الالتزام والعمل الذي تم إنجازه".

وقال رئيس السلطة التنفيذية: "إننا نرحب بهذه الشراكة مع إسبانيا والمغرب، نحن على يقين بأنها ستكون دليلا جديدا لقدراتنا وتجربتنا المثبتة في تنظيم الأحداث الكبرى".

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن: "يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأكد البلاغ أن هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.

(ومع 04.10.2023)