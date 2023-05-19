رئيس مجلس المستشارين يتباحث مع وزيرة الشؤون الخارجية البنمية

أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، مباحثات أمس الخميس في مدينة بنما، مع وزيرة الشؤون الخارجية البنمية، جانينا تيواني.



وبهذه المناسبة، أكد السيد ميارة، الذي يقوم بزيارة عمل لجمهورية بنما على رأس وفد برلماني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع بلدان أمريكا اللاتينية والوسطى.



وشدد رئيس مجلس المستشارين، في هذا الصدد، على ضرورة تطوير العلاقات بين المغرب وبنما، مبرزا التموقع الهام للبلدين على المستويين الاقتصادي والسياسي في منطقتيهما.

وأكد أن البرلمان المغربي على استعداد للمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية.



وقال السيد ميارة إن المغرب يعد أكبر مستثمر إفريقي في إفريقيا، ويعتبر رائدا في مجال الطاقة المتجددة.



وأضاف أن المملكة، التي تمكنت من تطوير علاقاتها مع العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، ما فتئت تعمل من أجل تعزيز العلاقات بين إفريقيا وهذا الجزء من العالم.

وأشار إلى أن بإمكان بنما الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الهجرة.



وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد السيد ميارة أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الحل الملائم لحل هذا النزاع الإقليمي، وسيمكن ساكنة الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإدارية، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف المسؤول المغربي أن هذا الحل يعد واقعيا ودائما، من شأنه أن يضع حدا لهذا النزاع الذي طال أمده.



وتطرق السيد ميارة إلى أهمية تبادل الزيارات بين البلدين، مسجلا أن زيارة المسؤولين البنميين للمغرب ستمكنهم من الاطلاع عن كثب على الوضع في المملكة، وبلورة مواقف موضوعية بشأن قضية الصحراء المغربية.

من جانبها، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية البنمية بالاهتمام الذي يوليه المغرب لتطوير علاقاته مع بنما، مؤكدة أهمية تبادل الزيارات بين البلدين.



وقالت السيدة تيواني إن بلادها تدرك المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة وإمكانياتها.

وأبرزت، من جانب آخر، أن بنما تواجه أزمة للهجرة، الأمر الذي يتطلب تعبئة موارد هامة.



جرى هذا الاجتماع بحضور الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد حنين، ومحاسب المجلس، ميلود معصيد، والممثل الدائم لمجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى، أحمد لخريف، وسفيرة المغرب في بنما، بشرى بودشيش.



ومع: 19 ماي 2023