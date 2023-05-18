رئيس مجلس المستشارين يقوم بزيارة عمل لجمهورية بنما على رأس وفد برلماني

يقوم رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بزيارة عمل لجمهورية بنما على رأس وفد برلماني (18/ 19 ماي) يتخللها حضور حفل تدشين الفضاء الموسع ل"مكتبة الملك محمد السادس"، نصره الله، بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.



وذكر بلاغ للمجلس أن السيد ميارة سيشارك أيضا، على هامش هذه الزيارة في أشغال الجمعية السنوية لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، حيث سيلقي كلمة أمام الجلسة العامة باسم المغرب.



وتشكل هذه الزيارة، يضيف البلاغ، مناسبة، كذلك، لعقد قمة المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب "أفرولاك"، بمشاركة رؤساء الاتحادات الجهوية والإقليمية على المستويين الإفريقي والأمريكولاتيني.



ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس المستشارين كلا من الخليفة الأول لرئيس المجلس، محمد حنين، و المستشارين البرلمانيين، ميلود معصيد محاسب المجلس، وعبد القادر سلامة عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الرحمن الوفا عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وأحمد لخريف عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.



كما يرافق السيد ميارة خلال هذه الزيارة كل من الأمين العام لمجلس المستشارين الأسد الزروالي، ومدير العلاقات الخارجية والتواصل سعد غازي، ورئيس قسم العلاقات الخارجية حسن أزرقان.



ومع: 18 ماي 2023