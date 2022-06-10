رئيس مجلس النواب يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية ووزير المالية الهنغاريين

أجرى رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس ببودابست، مباحثات رفيعة المستوى، مع كل من رئيس الجمعية الوطنية ووزير المالية الهنغاريين، السيدان لازلو كوفر، وميهالي فارغا.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد راشيد الطالبي العلمي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بودابست بدعوة من نظيره المجري، أشاد، خلال مباحثاته مع رئيس الجمعية الهنغارية، بموقف هنغاريا بشأن الوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أنه "موقف يستند إلى مركزية النظام المرجعي للأمم المتحدة والذي يعتبر الاقتراح المغربي بمنح حكم ذاتي واسع للأقاليم الجنوبية حلا منطقيا قابلا للتطبيق".

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب باعتباره "قطبا للاستقرار في المنطقة المغاربية وعلى أبواب القارة الإفريقية".

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس مجلس النواب، أجرى مساء اليوم نفسه، مباحثات مع وزير المالية الهنغاري، السيد ميهالي فارغا، تمحورت حول آفاق توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين، على أساس المجالات ال 21 المتفق عليها خلال اللجنة المشتركة الرابعة التي عقدت في بودابست يومي 24 و 25 مايو المنصرم.

وأشار البلاغ إلى أن مباحثات رئيس مجلس النواب خلال هذين اللقاءين، جرت بحضور السيد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، والسيدة كريمة القباج، سفيرة المغرب لدى هنغاريا.

(ومع 10/06/2022)