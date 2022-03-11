رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع الوزير الأول الموريتاني

أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بمقر المجلس ، مباحثات مع الوزير الأول الموريتاني، السيد محمد ولد بلال مسعود، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد هام في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الوزير الأول الموريتاني أشاد خلال هذا اللقاء بنتائج الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، وقال “اليوم قمنا بعمل كبير، وهناك تفاهم بين الجانبين في جميع الميادين، ونحن حريصون على مواصلة التعاون بيننا”.

وأكد السيد محمد ولد بلال مسعود على متانة وقوة الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والموريتاني، معبرا عن الإرادة القوية للمضي قدما في توطيد التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، “وبما يعكس طموحات الشعبين الشقيقين”.

من جهته، أبرز السيد الطالبي العلمي أهمية التنسيق والتشاور المستمر على الصعيد البرلماني بين البلدين، معربا عن الرغبة في اللقاء والتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في أقرب فرصة.

وأضاف خلال اللقاء الذي حضره ،على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، و سفير موريتانيا بالرباط ،محمد ولد حناني، أن مجلس النواب يتطلع للدفع بالعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف إلى أبعد الحدود وذلك من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الموريتانية، التي ستنكب على البحث في سبل الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وبين البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون والتضامن.

وبهذه المناسبة، قدم السيد الطالبي العلمي لمحة عن أدوار مجلس النواب المغربي والمكتسبات التي حققها على الصعيد الإقليمي والجهوي والدولي، معبرا عن رغبته في تعزيز التنسيق مع الجمعية الوطنية الموريتانية بمناسبة تسلم مجلس النواب رسميا لرئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مطلع شهر أبريل المقبل.

ومع 11/03/2022