رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع الوزير الأول في حكومة سان فانسون وغرونادين

أجرى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي يوم الخميس بالرباط، مباحثات مع الوزير الأول في حكومة سان فانسون وغرونادين، السيد رالف كونسلافس والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، وأهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وبهذه المناسبة، سلط رئيس مجلس النواب الضوء على الأوراش الكبرى والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالطاقات المتجددة والتحول الرقمي والصناعات الكبرى، ومختلف مظاهر التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد "مما جعل المغرب قطبا للاستقرار والتنمية".

من جهته، أعرب السيد رالف كونسلافس عن سعادته بهذا اللقاء الذي شكل فرصة سانحة للتعرف على التجربة البرلمانية المغربية والعلاقات بين المؤسسات السياسية والدستورية وكذا الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.

وأكد السيد رالف كونسلافس على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف، وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بما يخدم المصالح المشتركة، ويشكل فضاء دائما للحوار والتشاور المستمر.

(ومع 20/07/2023)