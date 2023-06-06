رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع عضو المجلس الوطني بجمهورية النمسا السيد هارولد تروخ

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي يوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع السيد هارولد تروخ عضو المجلس الوطني بجمهورية النمسا، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمملكة ستتخللها زيارات ميدانية ولقاءات مع عددا من المسؤولين.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات ركزت على تثمين العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين والتي تعززت من خلال مذكرة التفاهم والزيارات المتبادلة ودعم جهود مجموعتي الصداقة بالمجلسين، وكذا تطوير العلاقات البرلمانية والإدارية، وتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان، وفق البلاغ، على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للبلدين وعلى مركزية المسار الأممي لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

وبهذه المناسبة، يورد البلاغ، عبر السيد هارولد تروخ عن قناعاته ودعمه المتواصل لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء، باعتباره حلا جديا وذا مصداقية، طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة.

من جهته، شكر السيد راشيد الطالبي عضو المجلس الوطني النمساوي على الزيارة وعلى دعم مقترح الحكم الذاتي، وقدم بالمناسبة نبذة حول تاريخ وجهود المغرب لاستكمال وحدته الترابية، كما استعرض الأوراش الكبرى والمنجزات التنموية التي تشهدها المناطق الجنوبية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

(ومع 05/06/2023)