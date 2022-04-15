رحلات بحرية .. بإمكان المسافرين الاختيار بين إجراء تشخيص (PCR) أو الإدلاء بجواز التلقيح

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أنه بإمكان المسافرين، عبر الرحلات البحرية، الاختيار بين إجراء تشخيص (PCR)، أو الإدلاء بجواز التلقيح.

وأبرز السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة لا تتردد في تخفيف التدابير الاحترازية لمكافحة الجائحة، “حينما تتوفر لديها الشروط والظروف الملائمة”.

وأكد الوزير أن الحكومة تتفاعل مع القيود المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” في إطار مستجدات الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والدولي، متابعا بالقول، إن تخفيف هاته الإجراءات يبقى ضروريا من أجل تشجيع الرواج الاقتصادي وتمتيع المواطنين بحرية التنقل.

واستأنفت خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة ومينائي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا أول أمس الثلاثاء، وذلك في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا.

(ومع 14/04/2022)