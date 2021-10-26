رسالة خطية من جلالة الملك إلى ولي العهد السعودي

قام رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بتسليم رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، يوم الثلاثاء، أنه جرى تسليم الرسالة الملكية خلال لقاء ولي العهد السعودي برئيس الحكومة السيد أخنوش، وذلك على هامش قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي انعقدت في العاصمة الرياض.

وأضافت الوكالة أن رئيس الحكومة نقل تحيات جلالة ملك، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لجلالة الملك.

وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي.

حضر اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وسفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، فيما حضره عن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

(ومع 26/10/2021)