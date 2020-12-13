زامبيا تشيد بقرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحرائه

أشادت جمهورية زامبيا بالقرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية التامة والكاملة على صحرائها.

وكتبت وزارة الشؤون الخارجية الزامبية في بيان يوم السبت: "ترحب حكومة جمهورية زامبيا بآفاق السلام التي أوجدتها الحكومة الأمريكية من خلال المرسوم الرئاسي الصادر في 10 دجنبر 2020، والذي يعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية برمتها".

وأضاف المصدر نفسه أن زامبيا ترحب أيضا بـ "المبادرة السيادية للولايات المتحدة الأمريكية لفتح قنصلية في الداخلة، تقوم بمهام اقتصادية بالأساس، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية في المنطقة".

وأشار البيان أيضا إلى أن "زامبيا ستواصل دعم الجهود لاستعادة السلام والازدهار في الصحراء وترحب بالتزام المغرب بضمان السلام والازدهار في الصحراء المغربية".

(ومع 12/12/2020)