زلزال الحوز .. لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف النزلاء بجميع المؤسسات السجنية

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، يوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابات في صفوف النزلاء بجميع المؤسسات السجنية، على إثر الزلزال الذي شهدته المملكة مساء الجمعة الماضي.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها "أنه على إثر الزلزال الذي شهدته بلادنا، تطمئن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أسر النزلاء وتخبرهم أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف النزلاء بجميع المؤسسات السجنية".

وأضافت أنه منذ لحظة وقوع الزلزال تمت تعبئة جميع مسؤولي المؤسسات السجنية وموظفي الحراسة والأطقم الطبية للحضور الفوري والقيام بجولات تفقدية للاطمئنان على النزلاء، كما تم إيفاد لجن مكونة من مسؤولين مركزيين إلى عدد من المؤسسات السجنية لتفقد أحوال ساكنتها.

وأشارت إلى أنه تم تمكين النزلاء من الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم، وتقديم الدعم والمواكبة النفسية للنزلاء الذين فجعوا في بعض أقاربهم جراء هذا الحادث.

كما أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج مواصلة تعبئة جميع موظفيها ومسؤوليها واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة التي تفرضها الوضعية الراهنة وذلك بتنسيق تام مع السلطات المعنية.

وجاء في البلاغ أن المندوبية تابعت بتأثر وأسى هذه الكارثة، وتتقدم وكافة موظفيها بخالص التعازي والمواساة لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية في هذا الزلزال راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة مع الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

(ومع 11/09/2023)