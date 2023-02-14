زلزال جنوب تركيا.. الوفيات في صفوف الجالية المغربية ترتفع إلى عشرة

ارتفعت حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، ‏جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين الماضي، إلى عشرة، حسب ما علم، يوم الاثنين، ‏من سفارة المملكة المغربية بأنقرة. ‏

وأوضحت سفارة المملكة أنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة تتعلق بسيدات مغربيات خلال هذه الكارثة.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ‏قد أعلن الخميس الماضي، أن عدد القتلى ضمن أفراد الجالية المغربية جراء الزلزال الذي ضرب جنوب ‏تركيا بلغ أربعة ضحايا.‏

يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر الاثنين الماضي منطقة ‏‏”بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” ‏و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز ‏الزلزال.‏

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس ‏الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.‏

وبلغت حصيلة الكارثة، إلى حدود الساعة، أكثر من 31 ألف قتيل، و80 ألف مصاب.‏

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.‏

(ومع 13/02/2023)