سفارة المملكة بكييف تعلن عن نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا

أعلنت سفارة المغرب بكييف، يوم الجمعة، عن نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.

وذكرت السفارة أنه نظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، واصلت بتعاون مع السفارات المغربية بالدول المجاورة، مساعيها لدى سلطات رومانيا وهنغاريـا وسلوفاكيا وبولونيا، والتي وافتها بنقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.

وجددت السفارة في بلاغ ثان أعقب البلاغ الأول الذي صدر في وقت سابق اليوم، دعوتها لكافة المواطنين المغاربة المتواجدين فوق التراب الأوكراني، للتقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي شددت عليها السلطات الأوكرانية المختصة.

وفي مايلي قائمة بنقاط العبور المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة بالبلدان المعنية:





نقط الدخول الى بولونيا نقط الخروج من أوكرانيا نقطة الاتصال Budomierz Hruszow رقم الاتصال : 200 224 538 48 00 Dolhobyczow Uhrynow Dorohusk Jagodzin Hrebenne Rawa Ruska Korczowa Krakowiec Kroscienko Smolnica Medyka Szeginie Zosin Uscilug نقاط الدخول الى هنغاريا : نقطة الاتصال BARABAS KOZUTI HATARATKELOHELY رقم الاتصال : 123 725 702 36 00 / 4310 391 1 36 00 BEREGSURANY KOZUTI HATARATKELOHELY LONYA KOZUTI HATARATKELOHELY TISZABECS KOZUTI HATARATKELOHELY ZAHONY KOZUTI HATARATKELOHELY نقط الدخول الى رومانيا نقط الخروج من اوكرانيا نقطة الاتصال شرقا رقم الاتصال : 297 028 771 40 00 Tulcea Port Isaccea (TL) Cartal (BH) Sulina port شمالا Halmeu (SM) Diakove (AO) Câmpulung la Tisa (MM) Teresva (AO) Sighetu Marmației (MM) Slatina (AO) Vallée de Vişeului (MM) Dilove (AO) Vicșani (SV) Vadul Siret (CE) Siret (SV) Tereblecea (CE) نقطة الدخول الى سلوفاكيا نقطة الاتصال Uzhhorod رقم الاتصال : 004366565641899 004366565779197