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السبت 26 فبراير، 2022

سفارة المملكة بكييف تعلن عن نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا

سفارة المملكة بكييف تعلن عن نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرا

 أعلنت سفارة المغرب بكييف، يوم الجمعة، عن نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.

وذكرت السفارة أنه نظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، واصلت بتعاون مع السفارات المغربية بالدول المجاورة، مساعيها لدى سلطات رومانيا وهنغاريـا وسلوفاكيا وبولونيا، والتي وافتها بنقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.

وجددت السفارة في بلاغ ثان أعقب البلاغ الأول الذي صدر في وقت سابق اليوم، دعوتها لكافة المواطنين المغاربة المتواجدين فوق التراب الأوكراني، للتقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي شددت عليها السلطات الأوكرانية المختصة.

وفي مايلي قائمة بنقاط العبور المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة بالبلدان المعنية:

 

 

    

نقط الدخول الى بولونيا

 

نقط الخروج من أوكرانيا 

 

نقطة الاتصال

 

Budomierz

Hruszow

رقم الاتصال :  200 224 538 48 00

 

Dolhobyczow

Uhrynow

 

Dorohusk

Jagodzin

 

Hrebenne

Rawa Ruska

 

Korczowa

Krakowiec

 

Kroscienko

Smolnica

 

Medyka

Szeginie

 

Zosin

Uscilug

 

 

نقاط الدخول الى هنغاريا :

 

نقطة الاتصال

 BARABAS KOZUTI HATARATKELOHELY 

 

رقم الاتصال : 123 725 702 36 00 / 4310 391 1 36 00

 

 BEREGSURANY KOZUTI HATARATKELOHELY 

LONYA KOZUTI HATARATKELOHELY

TISZABECS KOZUTI HATARATKELOHELY 

 ZAHONY KOZUTI HATARATKELOHELY 

 

نقط الدخول الى رومانيا

نقط الخروج من اوكرانيا

نقطة الاتصال

شرقا

 

رقم الاتصال : 297 028 771 40 00

 

 

Tulcea

Port

Isaccea (TL)

Cartal (BH)

Sulina

port

شمالا

Halmeu (SM)

Diakove (AO)

Câmpulung la Tisa (MM)

Teresva (AO)

Sighetu Marmației (MM)

Slatina (AO)

Vallée de Vişeului (MM)

Dilove  (AO)

Vicșani (SV)

Vadul Siret (CE)

Siret (SV)

Tereblecea (CE)

 

نقطة الدخول الى سلوفاكيا

نقطة الاتصال

Uzhhorod

 

رقم الاتصال : 004366565641899

004366565779197

 

 

 

 ومع 26/02/2022