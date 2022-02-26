سفارة المملكة بكييف تعلن عن نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا
أعلنت سفارة المغرب بكييف، يوم الجمعة، عن نقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.
وذكرت السفارة أنه نظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي الأوكراني، واصلت بتعاون مع السفارات المغربية بالدول المجاورة، مساعيها لدى سلطات رومانيا وهنغاريـا وسلوفاكيا وبولونيا، والتي وافتها بنقط العبور الحدودية المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا.
وجددت السفارة في بلاغ ثان أعقب البلاغ الأول الذي صدر في وقت سابق اليوم، دعوتها لكافة المواطنين المغاربة المتواجدين فوق التراب الأوكراني، للتقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي شددت عليها السلطات الأوكرانية المختصة.
وفي مايلي قائمة بنقاط العبور المفتوحة في وجه المواطنين المغاربة بالبلدان المعنية:
نقط الدخول الى بولونيا
نقط الخروج من أوكرانيا
نقطة الاتصال
Budomierz
Hruszow
رقم الاتصال : 200 224 538 48 00
Dolhobyczow
Uhrynow
Dorohusk
Jagodzin
Hrebenne
Rawa Ruska
Korczowa
Krakowiec
Kroscienko
Smolnica
Medyka
Szeginie
Zosin
Uscilug
نقاط الدخول الى هنغاريا :
نقطة الاتصال
BARABAS KOZUTI HATARATKELOHELY
رقم الاتصال : 123 725 702 36 00 / 4310 391 1 36 00
BEREGSURANY KOZUTI HATARATKELOHELY
LONYA KOZUTI HATARATKELOHELY
TISZABECS KOZUTI HATARATKELOHELY
ZAHONY KOZUTI HATARATKELOHELY
نقط الدخول الى رومانيا
نقط الخروج من اوكرانيا
نقطة الاتصال
شرقا
رقم الاتصال : 297 028 771 40 00
Tulcea
Port
Isaccea (TL)
Cartal (BH)
Sulina
port
شمالا
Halmeu (SM)
Diakove (AO)
Câmpulung la Tisa (MM)
Teresva (AO)
Sighetu Marmației (MM)
Slatina (AO)
Vallée de Vişeului (MM)
Dilove (AO)
Vicșani (SV)
Vadul Siret (CE)
Siret (SV)
Tereblecea (CE)
نقطة الدخول الى سلوفاكيا
نقطة الاتصال
Uzhhorod
رقم الاتصال : 004366565641899
004366565779197