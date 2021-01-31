سفراء معتمدون بالمغرب يشيدون بالمنجزات السوسيو - اقتصادية بجهة كلميم واد نون

أشاد عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب، الذين يقومون بزيارة لجهة كلميم واد نون ابتداء من يوم السبت والى غاية الاثنين المقبل، بالمنجزات السوسيو - اقتصادية بالجهة.

ويضم هذا الوفد الدبلوماسي، الذي يقوم بهذه الزيارة التي ينظمها مجلس جهة كلميم واد نون في إطار التسويق الترابي للمؤهلات الجهوية ومن أجل جلب الاستثمارات، سفراء غامبيا وإندونيسيا وباكستان وروسيا والسينغال وسلطنة عمان وتشاد وأوكرانيا ومصر واليمن، والمندوب العام لحكومات والونيا ولفدرالية والوني - بروكسيل ووزير مفوض بسفارة ليبيا.

واعتبر عدد من هؤلاء الدبلوماسيين في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بكلميم، المحطة الأولى لهذه الزيارة، التي ستشمل أيضا إقليمي سيدي إفني وطانطان، فرصة للوقوف على الأوراش الكبرى بالجهة وعلى المؤهلات السياحية والطبيعية التي تتميز بها والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات عديدة .

وفي هذا الإطار قال سفير تشاد في المغرب، السيد محمد عبد الرسول، وعميد مجموعة السفراء الذين يزورون الجهة، ان هذه الزيارة مكنت الوفد من الوقوف على المشاريع التنموية المنجزة ميدانيا.

وأضاف أن جهة كلميم " تعتبر مهمة بالنسبة لنا" باعتبارها مفتاح للطريق المفتوحة في اتجاه افريقيا، موضحا أن هذا يفسر سياسة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالتقارب بين المغرب والبلدان الافريقية وسياسة التعاون جنوب - جنوب ، وهو الأمر الذي يظهر جليا في إنجاز بينات تحتية مهمة، لا سيما الطرق، التي تمكن من التقارب بين الشعوب الافريقية وتطوير الاقتصاد وبناء القارة الافريقية.

من جانبه قال سفير مصر، السيد أشرف إبراهيم، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعريف السفراء المعتمدين بالمغرب بمختلف أقاليم المملكة، وبمدى التقدم والجهد المبذول تنمويا بها، مشيدا بعملية التنمية الكبيرة التي تعرفها هذه الجهة سواء في الطرق أو في مجالات كالصحة والتعليم.

وأبرز أن هذه الزيارة تشكل مناسبة للتعرف على فرص التعاون والاستثمار بين مصر والمغرب وخاصة في منطقة واعدة كجهة كلميم واد نون .

أما سفير روسيا، السيد فاليريان شوفاييف، فاعتبر أن هذه الزيارة مهمة جدا لهذا الوفد الدبلوماسي لمزيد من التعمق في معرفة المغرب " وهو ما سيسهم في تعزيز العلاقات".

من جهته عبر سفير السينغال، السيد إبراهيم الخليل سيك، عن سعادته بتواجده بكلميم لعدة أسباب، منها أن "السينغال دعمت دائما مغربية الصحراء"، معتبرا أن تواجده بحاضرة جهة كلميم واد نون "شهادة أخرى على الدعم الراسخ لبلده لمغربية الصحراء".

وأضاف السفير أن تواجده بكلميم يدخل أيضا في إطار البحث عن شراكات جديدة وفرص تعاون بين جهات بالسينغال وكلميم، لا سيما في مجالات الصيد البحري والفلاحة.

أما سفير سلطنة عمان، السيد سعيد البرعمي، فأكد اطلاع الوفد على المقومات والإمكانات "الكبيرة جدا" للمنطقة في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والفلاحة، والبنيات التحتية من طرق ومطارات وموانئ، مبرزا أن هذه الجهة تعرف "تنمية شاملة" وأنها "جاذبة وستستقطب استثمارات داخلية وخارجية كبيرة".

وكان الوفد قد قام أمس بزيارة لضيعة فلاحية نموذجية بمنطقة تلوين أساكا وللشاطئ الأبيض (60 كلم عن كلميم) ولمركب الصناعة التقليدية بكلميم.

ومع:31/01/2021