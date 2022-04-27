سفيرة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي تقوم بزيارة مجاملة للوفد الدائم للمملكة لدى الاتحاد في أديس أبابا

قامت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي ، السيدة جيسيكا لابين ، بزيارة ود ومجاملة للبعثة الدائمة للمملكة لدى المنظمة الأفريقية في اديس ابابا .

وخلال حفل إفطار أقيم في مقر إقامة بعثة المملكة في أديس أبابا ، على شرف الدبلوماسية الأمريكية والوفد المرافق لها ، رحب السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، السيد محمد عروشي ، بهذه الزيارة التي تشهد على العلاقات الممتازة بين المغرب والولايات المتحدة ، وعلى التعاون القائم بين البلدين.

وشكلت هذه المناسبة ، فرصة للدبلوماسي المغربي السيد محمد عروشي للتباحث مع نظيرته الأمريكية السيدة جيسيكا لابين ، حول عدد من القضايا الراهنة .

من جانبها ، عبرت السيدة لابين عن سعادتها بهذه الزيارة ، التي كانت بالنسبة لها أيضا ، فرصة لتقاسم مع البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي ، وجبة الإفطار ، معربة عن خالص تهانيها لجميع المسلمين في القارة الأفريقية بمناسبة شهر رمضان الكريم .

ومع 27/04/2022