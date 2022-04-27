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الأربعاء 27 أبريل، 2022

سفيرة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي تقوم بزيارة مجاملة للوفد الدائم للمملكة لدى الاتحاد في أديس أبابا

سفيرة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي تقوم بزيارة مجاملة للوفد الدائم للمملكة لدى الاتحاد في أ

قامت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي ، السيدة جيسيكا لابين ، بزيارة ود ومجاملة للبعثة الدائمة للمملكة لدى المنظمة الأفريقية في اديس ابابا .

وخلال حفل إفطار أقيم في مقر إقامة بعثة المملكة في أديس أبابا ، على شرف الدبلوماسية الأمريكية والوفد المرافق لها ، رحب السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، السيد محمد عروشي ، بهذه الزيارة التي تشهد على العلاقات الممتازة بين المغرب والولايات المتحدة ، وعلى التعاون القائم بين البلدين.

وشكلت هذه المناسبة ، فرصة للدبلوماسي المغربي السيد محمد عروشي للتباحث مع نظيرته الأمريكية السيدة جيسيكا لابين ، حول عدد من القضايا الراهنة .

 

من جانبها ، عبرت السيدة لابين عن سعادتها بهذه الزيارة ، التي كانت بالنسبة لها أيضا ، فرصة لتقاسم مع البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي ، وجبة الإفطار ، معربة عن خالص تهانيها لجميع المسلمين في القارة الأفريقية بمناسبة شهر رمضان الكريم .
ومع 27/04/2022

 

 

 