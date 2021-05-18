سفير: السياسة الخارجية للمغرب بقيادة صاحب الجلالة تربط القول بالفعل

أكد سفير المغرب ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية السيد أحمد التازي ، يوم الثلاثاء بالقاهرة ، بمناسبة وصول طائرتين عسكريتين مغربيتين محملتين بمساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة ، أن السياسية الخارجية للمغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تتسم بالثبات من خلال ربط القول بالفعل.

وتحمل الطائرتان 20 طنا من المساعدات مكونة من مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية لفائدة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي المغربي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن دعم المغرب ، ملكا وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية ثابت منذ عقود ، ولن يتغير قيد أنملة وسيتعزز على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني .

وبالموازاة مع ذلك ، يضيف السيد التازي ، تواصل لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تقديم الدعم للسكان المقدسيين ودعم جميع المبادرات السياسية الرامية إلى بناء دولة فلسطينية موحدة ومستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف .

وتابع أن الالتزام الفعلي للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة ، يتجسد أيضا من خلال الأنشطة الميدانية التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس من حيث تمويل ومواكبة المشاريع السوسيو اقتصادية والتربوية لفائدة المقدسيين بهدف دعم صمودهم في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها المدينة المقدسة وحماية طابعها الثقافي الإسلامي والعربي والمسيحي .

واستطرد قائلا " اليوم ، نشهد جانبا ملموسا من التضامن مع أشقائنا الفلسطينيين من خلال هذه المساعدات المخصصة للتخفيف من معاناتهم في ظل هذه الظرفية الصعبة والمأساوية . إنها أيضا وسيلة للتأكيد على أنهم ليسوا وحيدين وأننا بجانبهم " .

وعبأت السفارة المغربية بمصر قافلة مكونة من أربعة شاحنات لنقل هذه المساعدات إلى المركز الحدودي لرفح حيث سيتم تسليمها لممثل وزارة الصحة بغزة من قبل سفير المملكة .

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذه المساعدات الإنسانية التي تتكون في المجموع من 40 طنا، تتألف من مواد غذائية أساسية (30 طنا) وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية (10 أطنان).

ويأتي هذا القرار الملكي في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

ووصلت أول أمس إلى عمان بالأردن طائرتان محملتان ب20 طنا من المساعدات الإنسانية موجهة للسكان الفلسطينيين بالضفة الغربية .

ومع:18/05/2021