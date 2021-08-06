سفير المغرب في بولونيا يؤكد الالتزام الإفريقي القوي للمملكة

أكد سفير المغرب في بولونيا، السيد عبد الرحيم عثمون، يوم الجمعة في وارسو، الالتزام الإفريقي القوي للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التنمية والنهوض بإفريقيا قوية، موحدة وواثقة.

وقال الدبلوماسي المغربي، خلال اجتماع عقد بمقر السفارة التونسية ببولونيا، تم خلاله تعيين السيد عثمون بالإجماع عميدا للسلك الدبلوماسي الإفريقي في وارسو، بحضور جميع سفراء القارة بالعاصمة البولونية، أن المملكة، من خلال تجذرها في العمق الإفريقي، تواصل العمل بقيادة جلالة الملك لتعزيز التعاون جنوب-جنوب من أجل تنمية وازدهار الشعوب الإفريقية.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب في وارسو أن الدبلوماسي المغربي حرص بالمناسبة، على التعبير عن عميق شكره لنظرائه على الثقة التي وضعوها في المغرب، وأشاد بالعمل الذي أنجزه سلفه السيد فتناسي الصغير سفير الجمهورية التونسية.

كما أكد السيد عثمون لنظرائه استعداده الكامل وعزمه على تعزيز التنسيق بين الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين في بولونيا.

ومع:06/08/2021



