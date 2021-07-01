سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب يشيد بالعلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين

أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، السيد لي تشانغلين، يوم الأربعاء بالرباط، بالعلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية.

وشدد الدبلوماسي الصيني، في تصريح صحفي، خلال الاحتفال بالذكرى المائوية للحزب الشيوعي الصيني، على أن "العلاقات السياسية بين الصين والمغرب ممتازة"، مبرزا أن البلدين يتقاسمان "مقاربة مشتركة"، لاسيما في ما يتعلق بالملفات الدولية الكبرى.

وسجل السيد لي تشانغلين أن المغرب والصين "يناضلان من أجل التعددية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى"، كما أنهما "ملتزمان بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية والحق في التنمية".

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى يشكل فرصة لتقييم التعاون بين الصين والمغرب، مذكرا بالزيارة "التاريخية" التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للصين سنة 2016، والتي وقع خلالها جلالة الملك والرئيس شي جين بينغ، على إعلان مشترك يتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأكد، بهذا الخصوص، أن هذه الزيارة أعطت "دفعة قوية" للتعاون الثنائي، مع ارتفاع وتيرة الاتصالات وحجم المبادلات التجارية.

وأضاف أن "العلاقات في وضع جيد"، مشددا على ضرورة إرساء شراكة اقتصادية" أقوى"، ولاسيما في مجال الصناعة التحويلية، مذكرا، في هذا الخصوص، بالاستثمار الكبير والمقدر ب350 مليون أورو المنجز من قبل مقاولة صينية في وحدتها الصناعية بالقنيطرة.

وسجل تشانغلين أن التعاون بين البلدين ما فتئ "يتوسع من حيث النطاق والعمق"، معتبرا أن التضامن الذي يظهر في مواجهة جائحة (كوفيد-19) "يعد خير دليل على ذلك".

كما جدد الدبلوماسي استعداد الجانب الصيني للعمل، بتنسيق مع السلطات المغربية، لتكثيف وتنويع محاور التعاون بهدف الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الثنائية إلى مستوى أعلى لما فيه مصلحة شعبي البلدين.

يذكر أن الاحتفال بهذه الذكرى، الذي أقيم في سفارة الصين بالرباط، تميز بتنظيم معرض دولي متنقل تحت شعار "الحزب الشيوعي الصيني .. 100 سنة من التاريخ"، بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والشخصيات الوطنية البارزة من بينهم سياسيون وأكاديميون وفاعلون اقتصاديون.

(ومع 01/07/2021)