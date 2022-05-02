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Language
Arabic
Mots clés:
سلا - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
سلا - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
Date de la photo:
الاثنين, 2 ماي, 2022
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