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Language
Arabic
Mots clés:
سلا - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
سلا - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
Date de la photo:
السبت, 9 أبريل, 2022
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