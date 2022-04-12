You are here

الرئيسية
Fichier de la photo: 
سلا - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
Arabic
Mots clés: 
سلا - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
سلا - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
Date de la photo: 
السبت, 9 أبريل, 2022