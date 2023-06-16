سياحة: فاعلون تونسيون يستكشفون فرص الاستثمار بالداخلة

حل فاعلون تونسيون في قطاع السياحة مؤخرا بمدينة الداخلة، من أجل استكشاف الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها المنطقة، وذلك في إطار جولة استطلاعية بمبادرة من التمثيلية الإقليمية للخطوط الملكية المغربية بتونس.

ومكنت هذه الجولة، المنظمة ما بين 27 و30 ماي الماضي، الوكالات الشريكة للشركة الوطنية بتونس من الإطلاع عن كثب على المؤهلات السياحية والتنموية التي تعرفها الجهات الجنوبية للمملكة.



وتمكن الفاعلون السياحيون التونسيون من اكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة المقدمة، كما استطاعوا عيش تجربة الزبناء عبر رحلة داخلية من الدار البيضاء إلى الداخلة (وهي أطول رحلة ضمن شبكة الرحلات الداخلية).



وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المختص في الإعلام السياحي، خالد عويج أن الداخلة تتوفر على العديد من المؤهلات الجديرة بوجهة سياحية رائدة، بفضل بنياتها التحتية عالية الجودة، ومؤهلاتها الطبيعية الخلابة، فضلا عن ارتباطها بالمركز المحوري للدار البيضاء.

وأضاف السيد عويج أن "الفاعلين التونسيين معتادون على الوجهات الكلاسيكية في المغرب مثل مراكش، وأكادير والدار البيضاء، وقد تفاجأنا بمستوى الإمكانيات السياحية الهائلة التي تتوفر عليها الداخلة جوهرة الجنوب المغربي، التي تغري بشواطئها ذات المياه الفيروزية، وأجوائها الهادئة".



وأشار إلى أن هذه الجولة الاستطلاعية "مكنتنا من استكشاف إحدى وجهات المفضلة لدى هواة الرياضات البحرية، لاسيما ركوب الأمواج الشراعي، وذلك بفضل البيئة والخصائص المناخية الملائمة لعشاق هذه الرياضات، ما يجعل العرض السياحي بالمنطقة فريدا من نوعه وتنافسيا على المستوى الدولي".

واعتبر السيد عويج، أن من شأن هذه الزيارة إلى الداخلة أن توحي للفاعلين السياحيين التونسيين بإدراج جوهرة الجنوب المغربي ضمن عروضهم السياحية وتقديم برامج تعكس التنوع الطبيعي والثقافي للمغرب وتراثه العريق.



وأكد الممثل الإقليمي للخطوط الملكية المغربية بتونس، محمد عصام مصدق، من جهته، أن "هذه الزيارة الاستطلاعية مكنت شركاءنا التونسيين من أن يعيشوا تجربة الزبناء واكتشاف المنتجات والخدمات التي توفرها الخطوط الملكية المغربية برا وجوا وفي محطات العبور، مبرزا أن "هذه المبادرة الترويجية مثلت فرصة لشركائنا لزيارة الجنوب المغربي، وتحديدا مدينة الداخلة، التي تشهد ازدهارا سياحيا".



وسجل أن عدد الرحلات الجوية للشركة من وإلى مدينة الداخلة التي تعد إحدى الوجهات الـ 15 للخطوط الملكية المغربية داخل المغرب، يبلغ عشر رحلات أسبوعيا، وهو ما يجعل المدينة متصلة بشكل وثيق بالشبكة الدولية، بما في ذلك تونس العاصمة التي تشهد رحلتين يوميا.



ومع: 16 يونيو 2023