صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك على شرف السيدة الأولى لكوت ديفوار السيدة دومينيك واتارا

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، يوم الأربعاء بقصر الضيافة بالرباط، مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على شرف السيدة الأولى لكوت ديفوار السيدة دومينيك واتارا التي تقوم بزيارة عمل للمملكة.

حضر هذه المأدبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد آيت طالب، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار، ووزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد، وسفير المغرب بكوت ديفوار السيد عبد المالك الكتاني ووالي جهة الرباط-سلا -القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي.

كما حضر هذه المأدبة المديرة الوطنية لمؤسسة "أطفال إفريقيا" السيدة نادين سانغاري، ومديرة الديوان السيدة باتريسيا سيلفي ياو.

(ومع 06.03.2024)