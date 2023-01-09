صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تترأس بالرباط افتتاح المتحف الوطني للحلي

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، يوم السبت بقصبة الأوداية، افتتاح المتحف الوطني للحلي.

وبعد أن قصت الشريط الرمزي، زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء مختلف قاعات المتحف الوطني للحلي، مرفوقة بمندوب المعرض عبد العزيز الإدريسي، ومحافظة المتحف الوطني للحلي، فاطمة الزهراء خليفي.

ويتعلق الأمر بقاعة “التطور التاريخي للحلي وعملية التصنيع”، وقاعة “تاريخ الزي المغربي”، وقاعة “حلي الرجال ومستلزمات الخيل”، وقاعة “المجوهرات الأمازيغية”، وقاعة “الخصائص الإقليمية لمراكز الإنتاج الرئيسية للحلي الحضرية”.

وعلى إثر ذلك، زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، قاعة العرض المؤقتة للمتحف، حيث تُعرض أعمال ثلاثة مبدعين مغاربة وهم تامي التازي وزهور الرايس وألبير أوكنين.

وفي أعقاب هذا الحفل، قدم رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي، لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، كتابا يخلد لمرور عشر سنوات على إحداث المؤسسة.

ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة محمد يعقوبي.

كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي، رئيس المجلس الجهوي رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أسماء أغلالو، ورئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز درويش، ورئيس مجلس مقاطعة حسان إدريس الرازي، والمدير العام لوكالة الرباط للتهيئة محمد بلبشير، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، المهدي قطبي، ومدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر مندوب المعرض عبد العزيز الإدريسي، وكذا اللجنة المديرية للمؤسسة الوطنية للمتاحف.

(ومع 07/01/2023)