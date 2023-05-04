صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تحل بلندن لتمثيل جلالة الملك في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

حلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اليوم الخميس بلندن، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، المقرر إقامته يوم السبت.



ولدى وصولها إلى مطار فارنبورو، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبالها ممثلا خاصا لوزير الشؤون الخارجية البريطاني، وسفير صاحب الجلالة المعتمد بلندن.

إثر ذلك، غادر موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم المطار في اتجاه مقر إقامة سموها.



ومع: 04 ماي 2023