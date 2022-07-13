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Fichier de la photo:
Language
Arabic
Mots clés:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس
بالقصر الملكي بالرباط
مجلسا وزاريا
Date de la photo:
الأربعاء, 13 يوليوز, 2022
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