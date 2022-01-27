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جلالة الملك يترأس حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع ببنسليمان لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى
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Language
Arabic
Mots clés:
جلالة الملك يترأس حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع ببنسليمان لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس بإقليم بنسليمان (جهة الدار البيضاء- سطات) حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع ببنسليمان لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى
Date de la photo:
الخميس, 27 يناير, 2022
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