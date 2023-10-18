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بلاغ للديوان الملكي
جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
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Language
Arabic
Mots clés:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط
جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
Date de la photo:
الثلاثاء, 17 أكتوبر, 2023
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