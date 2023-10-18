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Fichier de la photo: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط
جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
Date de la photo: 
الثلاثاء, 17 أكتوبر, 2023