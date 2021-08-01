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Fichier de la photo:
Language
Arabic
Mots clés:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل، بالقصر الملكي بفاس، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل
بالقصر الملكي بفاس
السيد عبد اللطيف الجواهري
والي بنك المغرب
Date de la photo:
الثلاثاء, 31 غشت, 2021
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