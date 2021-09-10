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صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل السيد عزيز أخنوش بالقصر الملكي بفاس ويعينه رئيسا للحكومة ويكلف
Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل السيد عزيز أخنوش بالقصر الملكي بفاس ويعينه رئيسا للحكومة ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل السيد عزيز أخنوش بالقصر الملكي بفاس ويعينه رئيسا للحكومة ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة
Date de la photo: 
الجمعة, 10 سبتمبر, 2021