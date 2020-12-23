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Fichier de la photo:
Language
Arabic
Mots clés:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط وفدا أمريكياً - إسرائيلياً من مستوى عال
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط وفدا أمريكياً - إسرائيلياً من مستوى عال
Date de la photo:
السبت, 12 دجنبر, 2020
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