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صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط وفدا أمريكياً - إسرائيلياً من مستوى عال
Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط وفدا أمريكياً - إسرائيلياً من مستوى عال
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط وفدا أمريكياً - إسرائيلياً من مستوى عال
Date de la photo: 
السبت, 12 دجنبر, 2020