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Language
Arabic
Mots clés:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي ويعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي ويعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
Date de la photo:
الاثنين, 22 مارس, 2021
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