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صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي ويعينها في منصب الرئيس
Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي ويعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي ويعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
Date de la photo: 
الاثنين, 22 مارس, 2021