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Fichier de la photo: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي
Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي
Date de la photo: 
الأربعاء, 20 يناير, 2021