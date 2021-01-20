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Language
Arabic
Mots clés:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بفاس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي
Date de la photo:
الأربعاء, 20 يناير, 2021
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