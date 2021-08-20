صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه اليوم الجمعة خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، يوم الجمعة 20 غشت الجاري، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :

" تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يومه الجمعة 11 محرم 1443 ه موافق 20 غشت 2021 ".

ومع:20/08/2021