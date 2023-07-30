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صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد - تطوان، 29/
Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد - تطوان، 29/07/2023
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد - تطوان
29/07/2023
Date de la photo: 
السبت, 29 يوليوز, 2023