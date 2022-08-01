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Fichier de la photo: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد
Arabic
Mots clés: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد
Date de la photo: 
السبت, 30 يوليوز, 2022